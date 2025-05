Lavezzi, il figlio Tomas debutta con l’Union Santa Fe: “Sognavo questo momento da anni”

14/05/2025 | 11:39:24

Grande gioia per Tomas Lavezzi, figlio dell’ex calciatore di Napoli e PSG Ezequiel. L’attaccante ha vissuto da vicino la gioia di vedere il figlio Tomas debuttare con la maglia dell’Union Santa Fe. Una grande gioia per la famiglia Lavezzi, nonostante la sconfitta contro il Mushuc Runa.”Questo è ciò che sognavo fin da bambino e per cui mi sono preparato per tutta la vita”, ha detto Tomás a ESPN. Riguardo alla presenza del padre, ha detto: “Sa che ho lavorato duramente per questo. È molto felice e orgoglioso. Ora devo continuare a crescere e affermarmi in Prima Divisione” le parole del ragazzo.

FOTO: Instagram Lavezzi