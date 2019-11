Lavezzi annuncia il ritiro, ma il Rosario Central lo tenta: “Offerta pronta”

Nelle scorse ore Ezequiel Lavezzi, attaccante argentino attualmente in forza ai cinesi dell’Hebei CFFC, ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal calcio giocato (leggi qui). Ma c’è un club che vuole convincere il Pocho a non appendere gli scarpini al chiodo: si tratta del Rosario Central. Il vice presidente del club argentino, Ricardo Carloni, intervistato da La Oral Deportiva, ha confessato: “Siamo in costante contatto con l’agente di Lavezzi. Gli faremo un’offerta per farlo venire da noi”.

Foto: chinatopix.com