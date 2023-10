L’autogol sfortunato di Meret beffa il Napoli: il Real vince 3-2 al Maradona

Il Napoli viene beffato al Maradona contro il Real Madrid: i Blancos vincono 3-2, decisivo l’autorete sfortunato di Meret dopo la traversa colpita da Valverde. Il primo squillo della gara è dei Blancos, ma il tiro di Rodrigo viene respinto da Meret. La gara si sblocca al 19′ con Ostigard che deposita il pallone in fondo alla rete dopo la traversa colpita da Natan sempre di testa. Al 27′, però, arriva la risposta del Real firmata da Vinicius: errore in disimpegno di Di Lorenzo, si inserisce il brasiliano che trafigge Meret. E al 34′ arriva anche il gol del vantaggio degli uomini di Ancelotti: slalom in area di Bellingham, nessuno lo ferma e Meret nulla può. Osimhen prova a riportare la parità, ma Kepa respinge lo stacco di testa imperioso del centravanti nigeriano. Al 54′ arriva la rete del pareggio del Napoli: rigore assegnato dopo controllo dell’arbitro al video per un mani di Nacho in un contrasto con Osimhen. Dal dischetto si presenta Zielinski che batte Kepa dagli undici metri. Ma il Real torna avanti al 78′, sfortunatissimo Meret: Valverde da fuori, palla che va sulla traversa e sbatte sulla schiena del portiere azzurro che la indirizza in rete. Termina così 2-3 al Maradona, il Real Madrid vince contro un buon Napoli.

Foto: Instagram Real