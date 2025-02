L’autogol di Lekovic regala lo scontro salvezza a Zanetti: Monza-Verona 0-1

Monza-Verona, sfida salvezza delle 15:00, termina 0-1.

La gara inizia con una doccia fredda per la squadra ospite. Il Verona sblocca infatti la gara grazie ad un autogol di Lekovic (13′), nuovo arrivato in casa Monza. Grande merito a Serdar che triangola col compagno e compie una bella progressione in area: interessante anche il pallone nell’area piccola dove c’è il solo Lekovic, che goffamente mette la sfera dentro la sua porta. Allo scadere del primo tempo, problema muscolare per Serdar. Secondo tempo con un Monza timido e impacciato, e con un Verona affilato in ripartenza. Lo scontro salvezza termina 1-0 per gli uomini di Zanetti, Monza sempre più ultimo.

Foto: Instagram Verona