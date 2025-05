Lautaro: “Vogliamo vincere la Champions dall’inizio. Infortunio? I primi due giorni ho pianto tanto”

07/05/2025 | 00:20:59

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha così parlato dopo la vittoria per 4-3 contro il Barcellona; “All’andata abbiamo sofferto tanto, ma fatto un lavoro di squadra incredibile. Ho sentito la gamba diversa e passato i primi 2 giorni a piangere. Ho cercato di recuperare, anche se non stavo al 100%. Vivo il calcio così, in queste partite bisogna stare sempre dentro”.