Lautaro: “Vogliamo la finale. Momento non facile? Ne usciremo con la forza del gruppo”

29/04/2025 | 19:45:42

Conferenza stampa in casa Inter con Lautaro Martinez che ha parlato insieme a Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Yamal può fare la carriera di Messi? Leo per me non ha paragoni, per me è e rimarrà il miglior giocatore di tutti i tempi. Questo paragone non lo faccio, posso solo dire che Lamine è un giocatore fortissimo: ha vinto tanto alla sua età, ha vinto con la nazionale. Dobbiamo rispettarlo, è un grandissimo giocatore con un grandissimo futuro”.

Il Barça sogna il triplete, voi inseguite obiettivi importanti…

“Noi siamo molto contenti, in tre anni abbiamo giocato due semifinali di Champions League che all’Inter non capitavano da tanti anni. Stiamo facendo tante cose in questa competizione prestigiosa, pensiamo a lavorare al massimo e a far sognare i nostri tifosi che sognano una nuova finale di Champions. Siamo concentrati per affrontare un grandissimo rivale”.

Il Barcellona è la squadra col miglior attacco, che ne pensi?

“Sappiamo il potenziale offensivo che ha questa squadra, dovremo fare un grandissimo lavoro difensivo a livello di squadra. In questa competizione abbiamo difeso molto bene contro squadre importanti. Domani dovremo lavorare di gruppo e cercare di non concedere occasioni da gol”.

L’Inter viene da un momento delicato. È una questione fisica o mentale?

“Sicuramente in questo momento della stagione possono succedere queste cose, abbiamo fatto un gran lavoro fino all’ultima settimana. Non perdevamo da tantissimo tempo, però il gruppo sta bene, è unito. La chiave per me è avere un gruppo solido, forte. Siamo pronti per domani”.

Foto: sito Inter