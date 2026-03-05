Lautaro: “Vincere la Champions è il sogno che mi è rimasto. Bremer il più forte difensore affrontato”. Sul futuro…

Lautaro Martinez, capitano dell’ Inter, ha parlato a theresidency.io. Il Toro ha iniziato subito da una sul suo futuro, spiegando la sua idea su un eventuale ritorno al Racing Avellaneda: “Me lo hanno chiesto in tanti… Sì, certo, un domani mi piacerebbe molto”.

Qual è stato il momento più difficile della sua carriera? “Sono stati tanti i momenti difficili che ho dovuto affrontare, forse più personali che calcistici, nonostante la lesione del quinto metatarso al Racing e quella della caviglia al Mondiale”.

Come si sente a essere osannato dalla sua tifoseria ogni partita? “Orgoglioso. Dal primo giorno mi sono sentito amato da questa gente”.

Come va il recupero dal suo infortunio? “Molto bene, ogni giorno meglio. Grazie”. Cosa si prova a giocare con Messi? “È il migliore della storia!!!”.

Un gol che non dimenticherà mai? “Quello in finale di Copa America contro la Colombia”

Cosa direbbe al Lautaro giovane del Racing? “Di ripetere tutto quello che sta facendo il Lautaro dell’Inter con lavoro, umiltà e rispetto”.

Sono un giovane che gioca a calcio, quale consiglio mi darebbe? “Regola numero uno, divertirsi, poi responsabilità con il lavoro quotidiano, rispetto e umiltà”.

La più grande emozione provata? “Nel calcio vincere il Mondiale”.

Qual è il suo stadio preferito? “Cilindro e San Siro sono le mie seconde case”.

Qual è il difensore più forte incontrato in Serie A? “Bremer”

Come si è sentito a indossare la fascia al braccio per la prima volta? “È un’emozione inspiegabile, come ogni gol che segno a San Siro”.

Lei è nel podio dei marcatori all-time dell’Inter. Cosa si prova? “Mai avrei immaginato di arrivarci! Però con lavoro e sacrificio tutto si raggiunge”.

Descriva l’Inter con una parola. “Passione”.

Cosa si prova a vincere la Coppa del Mondo? “La cosa più importante nel calcio è vincere il Mondiale”.

Qualche sogno da realizzare? “La Champions League”.

