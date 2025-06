Lautaro: “Vincere il Mondiale per Club non sarà facile per nessuno. E’ un torneo complicato”

18/06/2025 | 20:15:34

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è stato raggiunto dai microfoni di Cadena SER, dove si è soffermato sul Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Il Mondiale per Club non è facile per nessuna squadra, lo sapevamo. Si affrontano squadre di tutti i continenti, quindi dobbiamo migliorare. Non abbiamo perso, l’importante è aver preso questo pareggio. Questa è la prima partita col nuovo allenatore”.

Come si affronta questo torneo? “E’ difficile, veniamo da una stagione lunga. Serve l’ultimo sforzo per finire nel migliore dei modi un’annata in cui non siamo riusciti a vincere nessun titolo. Sempre pensando a migliorare”.

Quali sono le squadre favorite? “Sono sempre le stesse squadre a essere favorite. Come abbiamo detto, non ci si può aspettare nulla perché ci sono tante squadre e le partite sono difficili. Bisogna prepararsi e recuperare bene”.

Come vedi Atletico e Real? “Ho molti compagni e amici nell’Atletico, devono fare la loro parte. E’ una grande squadra, proprio come il Real Madrid. Ma noi vogliamo concentrarci su noi stessi e su quello che verrà dopo”.

Foto: sito Inter