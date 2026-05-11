Lautaro: “Vincere il double significherebbe tanto. È un modo di finire la stagione come avevamo sognato”

11/05/2026 | 16:30:42

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha concesso un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole:

“Vincere il double? Significherebbe tanto, qui manca da tempo e anche la Coppa manca da due anni. È un modo di finire la stagione nella maniera che abbiamo sognato: con difficoltà, ma da cui siamo usciti. Oggi abbiamo un trofeo in mano e cercheremo di prendere il secondo, in una partita difficile ma che cercheremo di portare a casa”.

Foto: X Inter