Lautaro tanta roba, Keita tanta voglia: l’Inter ha regalato degni partner a Icardi

Cosa si diceva dell’Inter la scorsa stagione? Troppo dipendente da Icardi, quando Maurito si bloccava ne risentivano tutti. E cosa ha fatto l’Inter per sopperire? Ha chiuso due operazioni importanti: una in tempi non sospetti, ci riferiamo a Lautaro Martinez, l’altra in pochissimi giorni e il discorso chiama in causa Keita Balde. Certo, non va dimenticato Politano che regalerà altre soluzioni offensive. Ma intanto Lautaro ha dimostrato di essere tanta roba: un diamante non grezzo, l’istinto del gol, colpi di classe (la prodezza di sabato sera sulla pelle dell’Atletico Madrid resterà impressa). Keita avrà tanta voglia, vuole dimenticare la stagione con il Monaco per tornare ad essere l’attaccante che ai tempi della Lazio spaccava le partite. Degni partner per Icardi, ora l’Inter respira aria nuova e salubre.

Foto: Twitter ufficiale Inter