Lautaro suona la carica: “Obiettivo far rimanere l’Inter più in alto possibile”

Alle 18:30 l’Inter sarà impegnata nell’esordio in Serie A contro il Genoa. I nerazzurri, orfani di Lukaku e Hakimi, dovranno tentare di difendere quel Tricolore che si sono cuciti al petto dominando la scorsa stagione. Lautaro Martinez, tramite il proprio account Instagram, ha così suonato la carica:

“L’anno scorso prima di iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto. Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile”.

Foto: Instagram Lautaro