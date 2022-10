Lautaro sul ritorno al Racing: “Sarebbe un sogno. Non posso dire quando, ma un giorno mi piacerebbe tornare”

Durante l’intervista concessa al TyC Sport, Lautaro Martinez, ha parlato anche di un suo possibile ritorno al Racing, club argentino che lo ha lanciato: “Tornare al Racing? Per me sarebbe un sogno tornare a giocare su questo campo, con questa gente, ho grandi ricordi, mi vogliono bene. Oggi non posso dire quando, ma un giorno mi pacerebbe tornare a giocare in Argentina e con il Racing“.

Foto: Instagram Inter