Lautaro: “Subito d’accordo con Chivu. Vuole vincere e questa mentalità ci piace”

16/06/2025 | 22:00:42

A margine dell’allenamento dell’Inter andato in scena al ‘Wallis Annenberg Stadium’, nel campus della UCLA, Lautaro Martinez si è soffermato a parlare con i cronisti presenti: “Ogni volta che inizia una competizione, l’Inter sa che deve arrivare in fondo, il più alto possibile: questa cosa deve essere chiara .Poi ci saranno delle difficoltà sicuramente perché questa è una competizione nuova, ci sono squadre di tutti i continenti, quindi sarà una bella cosa. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali. Abbiamo qui ragazzi giovani che ci possono dare una grande mano, sarà bello per loro far parte del nostro gruppo”.

Su Chivu: “Con il mister ci siamo sentiti al telefono prima, abbiamo parlato un po’ delle sue idee di gioco e di lavoro: siamo tanto d’accordo perché la pensiamo allo stesso modo. È un allenatore che vuole vincere con quella mentalità e queste cose a noi piacciono”.

Sul Mondiale: “Quanto posso dare? Tantissimo, quello che è passato è stato duro, però non c’è tempo. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare a questa nuova competizione che inizia e che è molto importante. Ci sarà il pensiero di quello che è successo, ma non c’è tempo. Dobbiamo pensare a prepararci bene per la prossima partita, che sarà l’inizio di una nuova competizione che per noi è importante”.

Infine: “Dobbiamo essere forti mentalmente, dobbiamo reagire subito. Assorbendo le idee del mister”.

Foto: Instagram Lautaro