Lautaro spreca, De Bruyne trasforma un rigore e va ko (come Mkhitaryan). Due legni Inter, 1-0 Napoli

25/10/2025 | 18:54:02

In un primo tempo equilibrato, è stato un rigore trasformato da Kevin De Bruyne a sbloccare il match e a regalare al Napoli il momentaneo vantaggio nella sfida contro l’Inter. Entrambe le formazioni si sono mostrate sin da subito propositive e alla ricerca del gol del vantaggio. La prima vera occasione è arrivata al 15’, quando, dopo una carambola, il pallone è finito tra i piedi di Lautaro, che però si è visto chiudere lo specchio della porta dal portiere azzurro Milinković-Savić. A indirizzare la partita in favore degli azzurri è stato un rigore assegnato alla squadra di casa, nonostante le proteste dei nerazzurri, per un fallo commesso da Mkhitaryan – costretto poi a lasciare il campo per infortunio – ai danni di Di Lorenzo in area di rigore. Dal dischetto, Kevin De Bruyne ha battuto Sommer con un tiro preciso indirizzato alla sinistra della porta. Subito dopo l’esecuzione, però, De Bruyne ha avvertito un problema al flessore che lo ha costretto a lasciare il campo. I nerazzurri si sono avvicinati all’1-1 colpendo però due volte i legni della porta prima con Bastoni e poi con Dumfries.

Foto: Instagram Napoli