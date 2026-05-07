Lautaro: “Sono fedele al progetto Inter. Anche in caso di una ricca offerta”

07/05/2026 | 22:10:00

Lautaro Martinez, capitano dell‘Inter, a margine di una intervista a Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche del futuro, giurando amore eterno all’Inter.

Queste le sue parole: “Una ricca offerta di club importanti? Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa. La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano. Dal primo giorno tutti mi hanno trattato in un modo impensabile. Ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti”.

Foto: X Inter