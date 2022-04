Lautaro: “Sognavo una notte così, ora vogliamo finire bene il campionato e vincere la Coppa”

Lautaro Martinez, ha parlato del successo nel derby contro il Milan.

Queste le sue parole: “Sono contento perchè giochiamo un’altra finale. Lavoriamo per questo, per portare l’Inter in alto e oggi lo abbiamo dimostrato un’altra volta. La gente è contenta e anche noi”.

Sognavi una notte così? “Sì. Oggi c’erano i miei genitori e la mia famiglia a vedermi. I gol sono per loro, che mi danno la spinta per non farmi cadere”.

Vi può dare ancora forza per il campionato questa vittoria? “Noi siamo tranquilli perchè sappiamo che abbiamo perso punti importanti e oggi dobbiamo essere tranquilla con la testa e pensare partita dopo partita. Ci mancano sei partite dure e dobbiamo affrontarle come oggi. Ora vogliamo finire bene il campionato e vincere la coppa”.

Foto: Twitter Inter