Lautaro: “Siamo un gruppo unito, supereremo le difficoltà”

Lautaro Martinez è sicuro della sua nazionale. A TNT Sport il bomber dell’Inter ha dichiarato di non aver paura di non accedere alla fase eliminatoria dei Mondiali, in quanto la sua Argentina è composta da un gruppo solido ed unito: “Siamo un gruppo forte, unito, sappiamo ciò che vogliamo. Siamo a conoscenza degli ostacoli che andremo ad affrontare ma non è un problema, ne abbiamo già superati molti”.

Foto: Instagram Lautaro