Lautaro si sta prendendo l’Argentina: 4 gol e 1 assist nelle ultime 6

01/10/2026 | 13:46:24

Questa notte l’Argentina ha strapazzato la Bolivia 4-0, grazie alle reti degli “italiani” Lautaro Martinez e Nico Paz. Nel 442 schierato da Scaloni, che si preannuncia essere il nuovo sistema di gioco dell’Albiceleste, l’attaccante dell’Inter è partito in coppia con Julian Alvarez, sbloccando la pratica al 19esimo minuto del primo tempo. Il gol realizzato in amichevole è il quarto nelle ultime sei partite con la maglia della Seleccion, a cui va aggiunto anche uno splendido assist per il gol vittoria di Enzo Fernandez contro l’Egitto agli ottavi di finale del Mondiale. I numeri, però, diventano più importanti se si considera che il Toro non ha mai giocato una partita per intero. Infatti, ha trovato quattro volte la via della rete in 265 minuti totali, con una media di un gol ogni 66 minuti.

Foto: Instagram Lautaro