Lautaro si prende il rigore, Messi sbaglia dal dischetto: l’episodio durante Argentina-Austria

22/06/2026 | 19:19:42

Messi sbaglia dal dischetto dopo 8′ durante la partita tra Argentina e Austria. Tre passi di rincorsa rallentata, poi Leo Messi tenta di angolare con il sinistro: la palla è fuori, larga alla sinistra di Schlager che si era tuffato dal lato giusto. A prendersi il rigore era stato Lautaro Martinez, rimasto a terra dopo un intervento di Posch sulla caviglia sinistra.

Foto: x argentina