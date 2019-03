Una settimana da incorniciare per Lautaro Martinez. Da uomo derby al gol con la maglia dell’Albiceleste: il Toro, dopo aver conquistato i tifosi dell’Inter, si è preso anche l’Argentina. Titolare nell’amichevole disputata tra la Seleccion di Scaloni e il Venezuela, nonostante la sconfitta per 3-1, Lautaro ha disputato un’ottima gara, mostrando un ottimo affiatamento con Leo Messi. Una prestazione convincente, culminata con la rete del momentaneo 1-2, realizzata con un mancino chirurgico sul primo palo. El Toro è andato anche vicino al gol con un colpo di testa in tuffo su cross della Pulce nel primo tempo, poi al 71′ ha lasciato il posto al Pipa Benedetto tra gli applausi del pubblico. Ancora una partita di primissimo livello per il classe ’97, che continua a mandare segnali da vero top player. Domenica scorsa ha steso il Milan con il rigore del tris nerazzurro, oggi ha incantato sotto gli occhi di Messi. L’Inter si coccola Lautaro Martinez, per Icardi non sarà affatto semplice riprendersi la maglia da titolare al centro dell’attacco di Spalletti…

Foto: Twitter ufficiale Seleccion Argentina