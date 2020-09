In un San Siro con i primi mille spettatori dopo l’emergenza Covid, l’Inter travolge il Pisa 7-0, replicando l’esito del precedente test amichevole con la Carrarese. Gran prova di Lautaro, autore di un poker, in gol anche Eriksen (in campo dal 1′) con una doppietta, segnano pure Lukaku e Gagliardini. Buona indicazioni anche da Perisic, come il danese partito titolare.

Foto: Twitter Inter