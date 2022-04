Lautaro show: doppietta, 2-0 Inter all’intervallo. Milan più volte vicino al gol

L’Inter è in vantaggio al 45′ sul Milan. I nerazzurri sono sul 2-0, grazie a una doppietta di Lautaro Martinez.

L’Inter a freddo sblocca il derby al 4′. Destro al volo di Lautaro Martinez, Maignan tocca ma non riesce a deviare. Inter in vantaggio.

Il Milan all’inizio accusa il colpo, ma poi inizia a carburare, giocando per 20 minuti nella metà campo nerazzurra. I rossoneri costruiscono 5 palle gol importanti, 3 con Leao, una con Saelemaekers e una con un salvataggio sulla linea di Perisic su Kessie.

Nel momento migliore dei rossoneri, in contropiede, l’Inter colpisce. Al 42′, palla di Correa per Leao che sguscia via alla difesa del Milan e con un pallonetto batte Maignan. L’Inter si porta sul 2-0, e va all’intervallo con un vantaggio importante.

