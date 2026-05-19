Lautaro: “Quando finirò di essere calciatore non rimarrò nel calcio. Sparirò. E’ un ambiente che non mi piace”

19/05/2026 | 11:20:56

Lautaro Martinez, capitano dell‘Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul futuro e su cosa farà una volta ritiratosi: “Non rimarrò nel calcio, che è un ambiente che non mi piace. Non sentirete più parlare di me: sparirò”.

Tornando invece alla stagione attuale, che sta per concludersi, Lautaro ha spiegato come l’eliminazione dalla Champions League contro il Bodo/Glimt non sia stata una cosa che ha portato dei vantaggi alla squadra nerazzurra: “Volevo andare avanti in Europa. Magari giocando meno hai più energie, ma se lotti su ogni fronte hai sempre la mentalità giusta per le partite”.

Infine c’è spazio anche per parlare di quello che a suo modo di dire è il miglior centravanti del mondo: “Harry Kane lo metto davanti anche ad Haaland”.

Foto: X Inter