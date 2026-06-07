Lautaro: “Proveremo a difendere quanto conquistato in Qatar. Mi sento al top”

07/06/2026 | 16:00:46

Lautaro Martinez, uno dei leader dell’Argentina, ha parlato ai microfoni della Federcalcio della sua Nazionale, dove ha commentato il suo momento: “Mi sono preparato molto bene, soprattutto a livello mentale. In Qatar, individualmente, non sono arrivato come avrei voluto. Per questo voglio accumulare tutti i minuti possibili e continuare a guadagnare fiducia. Sono molto felice di indossare nuovamente questa maglia, di giocare ancora e di godermi il momento insieme ai miei compagni. Dobbiamo andare a difendere ciò che abbiamo conquistato in Qatar. Sarà dura, ma daremo tutto per portare l’Argentina il più in alto possibile”.

Foto: Instagram Inter