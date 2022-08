Lautaro pronto per Lecce-Inter: “Che lo spettacolo abbia inizio!”

L’Inter è più carica che mai in vista dell’inizio del campionato, che la vedrà affrontare il Lecce neo-promosso alla prima giornata. Tra i nerazzurri pronti a far bene nella stagione che si appresta ad iniziare, c’è inevitabilmente Lautaro Martinez. L’argentino ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook, che non lascia alcun dubbio sulle sue intenzioni: “Che lo spettacolo abbia inizio”.

Foto: Twitter Inter