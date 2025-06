Lautaro prima scelta… ma dei Lakers! Incontro spettacolo tra Inter e NBA a Los Angeles

Nel ritiro americano dell’Inter, impegnata nel Mondiale per Club, arriva una sorpresa in puro stile USA. A Los Angeles, quartier generale nerazzurro per la fase a gironi (con sede allenamenti al prestigioso campus dell’University of California), è andata in scena una visita speciale: una delegazione dei leggendari Los Angeles Lakers ha fatto tappa tra le fila della squadra allenata da Cristian Chivu. E allora via a foto, sorrisi e canotte personalizzate: Lautaro Martinez, Barella, Mkhitaryan e Bastoni hanno ricevuto la mitica jersey gialloviola con tanto di nome stampato sul retro. Lautaro, in particolare, ha posato con la sua “numero 1”, come fosse davvero la prima scelta assoluta al Draft NBA. Una passerella di stelle che conferma il grande impatto mediatico dell’Inter in questa tournée americana. E sui social nerazzurri, le immagini hanno subito fatto il giro del web. Niente crossover sportivi, ma il feeling tra calcio e NBA – quando i protagonisti sono questi – scatta sempre facile. Foto: instagram Inter