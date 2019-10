Lautaro più Candreva: l’Inter piega il Dortmund, a San Siro è 2-0

L’Inter alza la testa in Champions. Dopo il pareggio con lo Slavia Praga e la sconfitta di Barcellona, gli uomini di Conte piegano il Borussia Dortmund. A San Siro termina 2-0: Lautaro Martinez sblocca la contesa al 22′ del primo tempo con una precisa girata su millimetrico lancio di De Vrij; nella ripresa i tedeschi spingono a caccia del pari, ma nel finale ci pensa Candreva in contropiede a chiudere i giochi, dopo l’errore dal dischetto di Lautaro. L’Inter vince e aggancia proprio il Dortmund a quota 4 punti in classifica.

Foto: Twitter ufficiale Inter