Lautaro: “Orgoglioso e fiero di indossare e difendere questa maglia”

L’Inter prova ad archiviare l’amarezza per la mancata vittoria dello scudetto, e si proietta al futuro. Lautaro Martinez su Instagram ha pubblicato un post a riguardo: “Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo Sono orgoglioso d’indossare e difendere questa maglia . Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’amore e il supporto di sempre”.

Foto: Twitter Inter