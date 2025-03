Lautaro: “Orgoglio è la prima parola. Io dimostro chi sono sul campo”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Orgoglio è la prima parola, non avevo mai immaginato di arrivare a questo traguardo. Sono grato ai tifosi e ai miei compagni, senza di loro non sarebbe arrivato. Ringrazio anche la mia famiglia, che mi sta dietro nei momenti brutti. Il merito è di tutti loro”.

Sacrificio è stata la parola d’ordine? “Si sta parlando tanto dell’Inter, ma siamo in campo ogni due giorni da otto messi. Ci sono tanti ragazzi che hanno giocato con le nazionali, ma scendiamo in campo per dare sempre il massimo. Da un mese stiamo avendo difficoltà, Bastoni si meritava il premio di migliore in campo per il sacrificio che ha fatto. Oggi era una partita importante e l’abbiamo vinta”.

Polemiche post Juve?

“Io sono una persona che rispetta tutti, questo tema me lo sono lasciato alle spalle. Ho chiarito tutto, sono stato accusato di una cosa che non era così. Io dimostro quello che sono sul campo”.

Foto: sito Inter