Lautaro: “Ora ce la giochiamo con il Barcellona. Lukaku? Grande persona”

Lautaro Martinez, grande protagonista nella vittoria dell’Inter contro lo Slavia Praga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara: “Io voglio lavorare sempre per l’Inter. Siamo felici, l’importante al di là di chi segna è lavorare per la squadra. Noi attaccanti dobbiamo sempre fare la prima pressione. Lukaku? Romelu è una gran persona, ogni giorno lavoriamo per trovare l’intesa. Il Barcellona? Dobbiamo ripartire dai 45 minuti della gara di andata al Camp Nou. Siamo cresciuti e possiamo giocarcela”.

Foto: Twitter ufficiale Inter