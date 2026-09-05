Lautaro: “Ogni anno cerchiamo di alzare il livello. Chi gioca deve sempre dare il massimo”

05/09/2026 | 20:39:53

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto 3-2 contro il Napoli. Queste le sue parole:

“L’importante è che stiamo ritrovando la forma col minutaggio, tornare dal Mondiale e fare poca preparazione non è mai facile. È una partita che stavamo perdendo, siamo riusciti a rimontarla, è quello che ci mancava l’anno scorso. Ogni anno cerchiamo di alzare il livello. Chi gioca deve sempre dare il massimo, siamo contenti”.

Foto: X Inter