Lautaro: “Non so se il rinnovo arriverà entro Natale, ma manca poco”

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Udinese nella quale ha trovato la rete numero 14 in questo campionato: “Il gol a San Siro mi mancava tanto, ci ho provato in tutti i modi ma l’importante è che l’Inter vinca.

Sul gol: “Ho preso la palla in contropiede, visto lo spazio per calciare e ho segnato. Per me era importante. A quanti gol posso arrivare quest’anno? Non lo so, spero tanti, l’importante è dare sempre una mano ai compagni. Sono contento perché quest’anno sto segnando tanto, anche grazie ai miei compagni. Quello che conta di più sono i tre punti per continuare nel nostro cammino”.

Infine, sul rinnovo: “Spero presto, non so e arriverà entro Natale ma manca poco”.

Foto: Instagram Lautaro