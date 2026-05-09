Lautaro: “Mkhitaryan è un esempio di umiltà e professionalità. Mosconi? Ha un grande futuro”

09/05/2026 | 21:21:03

Lautaro Martinez, attaccante dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Tutti ci siamo comportati nella maniera corretta, ancora non è finita perché mancano tre gare da giocare. Dobbiamo continuare e finire il nostro lavoro, anche se siamo già campioni d’Italia bisogna restare con la testa lucida per lasciare l’Inter nella miglior posizione possibile”.

Mkhitaryan che giocatore è? “Lui per noi è un esempio, l’umiltà di una persona che ha fatto una carriera straordinaria. Impariamo ogni giorno da lui. Spero che prenda la scelta migliore per lui”.

Davanti hai solo Altobelli e Meazza… “Orgoglio e felicità, merito dei sacrifici fatti fin da piccolo. Il merito è anche della mia famiglia”.

Cosa ha dei detto a Mosconi? “Gli ho fatto i miei complimenti, è un ragazzo dal grande futuro”.

Foto: X Inter