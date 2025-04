Lautaro mette nel mirino il Parma. Il messaggio social

Buone notizie per l’Inter: Lautaro Martinez mette nel mirino il Parma. Dopo i giorni di lavoro personalizzato, il capitano nerazzurro ha svolto l’intera sessione odierna ad Appiano Gentile, segnale incoraggiante per Simone Inzaghi in vista del prossimo impegno di campionato. A confermare il suo ritorno è stato lo stesso Lautaro, che sui social ha pubblicato alcune foto dell’allenamento accompagnate da un messaggio chiaro: “Ci sono”.

Foto: Instagram Lautaro