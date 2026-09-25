Lautaro: “Messi? Non se n’è ancora andato. Ciò che conta è portare avanti l’eredità che Leo ci lascia”

25/09/2026 | 11:18:46

L’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di ESPN dal ritiro con la Seleccion. Queste le sue parole sull’ultima partita di Messi con la maglia dell’Argentina:

“Non se n’è ancora andato. C’è un’ultima partita, poi vedremo. L’eredità che ha lasciato rimane. Tutti noi che siamo qui da tempo diamo sempre il nostro contributo, e i nuovi arrivati ​​partono da zero, come in ogni ciclo. Ce ne sono molti interessanti. Abbiamo giocato in due Mondiali, questo è ciò che conta: continuare con l’eredità che Leo ci lascia. Continuare a goderci questo momento. Sarà un percorso importante. Daremo sempre il massimo per la nazionale”.

Foto: Instagram Lautaro