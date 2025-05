Lautaro Martinez: “Vogliamo far diventare realtà questo sogno. Ce la giochiamo alla pari”

30/05/2025 | 17:04:30

Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport prima della finale di Champions tra PSG e Inter: “Non sono teso, mi sto godendo il momento perché è difficile arrivare qua e in un’altra finale. Vuol dire tanto, vuol dire che stiamo lavorando bene e che la squadra ha valore. Ma dobbiamo fare l’ultimo passo, mancano ore e prepareremo tutti i dettagli per essere perfetti e portare a casa questa coppa che manca da 15 anni. Stiamo facendo un lavoro straordinario e manca l’ultimo passo per finire e far diventare il sogno realtà. Favorita? È un 50%-50%, loro hanno giocatori di valore e hanno vinto due coppe quest’anno, dobbiamo rispettarli. Dobbiamo curare i dettagli, riposare e pensare alla gara di domani, l’ultima e la più importante”.

Foto: Instagram Inter