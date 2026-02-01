Lautaro Martinez: “Vantaggio importante, ma manca tanto. Chiediamo scusa ad Audero”

01/02/2026 | 20:14:26

Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo Cremonese-Inter: “Altro gol su angolo? Ci alleniamo tanto, abbiamo preso anche dei gol da palla inattiva, ora lavoriamo di più per migliorare sempre. A volte le palle inattive, in partite così chiuse, sono importanti per sbloccare la partita. Dobbiamo migliorare e continuare così, abbiamo un vantaggio importante ma manca ancora tanto. Petardo ad Audero, vuoi dire qualcosa ai tifosi? Che queste cose non devono accadere, c’è il rischio di un uomo, di una persona. Diamo uno spettacolo che si vede in tutto il mondo, chiediamo scusa ad Audero, un nostro ex compagno, c’era quando abbiamo vinto la seconda stella e anche ai tifosi della Cremonese, queste cose non devono accadere. Messaggio al campionato? Manca tanto, è un messaggio a noi stessi, abbiamo sofferto nel secondo tempo ma il campionato è equilibrato”.

foto x inter