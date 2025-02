Lautaro Martinez tuttofare: crisi da gol per l’Inter

Una vera e propria crisi da gol quella che sta affrontando l’Inter nelle ultime partite. Nelle ultime 5 gare, infatti, i nerazzurri sono andati a segno solamente 4 volte, ma bisogna anche considerare che una di queste reti conteggiate è l’autogol di Pongracic. Ed è qui che va considerato il fattore Lautaro Martinez che, quest’anno più che mai, è costretto ad arretrare fino a centrocampo per recuperare palloni, far giocare la squadra, arrivando così con poca anzi pochissima lucidità davanti al portiere avversario. E la dimostrazione è arrivata anche in un paio di occasioni contro il Genoa. Questo modo di approcciare le gare, dunque, sicuramente da una parte aiuta la manovra, ma allo stesso tempo toglie lucidità e freddezza sotto porta. La testimonianza, infatti, arriva anche dai numeri di Lautaro Martinez che, fino a questo momento, in campionato ha realizzato 9 gol in 24 gare disputate.

FOTO: Instagram Inter