Lautaro Martinez: “Tre punti importantissimi per allungare. Siamo lì perchè siamo l’Inter”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo ai danni del Sassuolo: “Siamo contenti, sono tre punti importantissimi per allungare la distanza dagli altri. Abbiamo iniziato il girone di ritorno, ci siamo parlati e stiamo facendo tutto quello che vuole il mister”.

Ora i punti di vantaggio sulla seconda aumentano.

“Abbiamo pensato soltanto a noi, oggi siamo lì perché siamo l’Inter e stiamo facendo tutto quello che proviamo in settimana. Dobbiamo essere contenti, domenica ci sarà un’altra gara difficile, in cui bisogna correre”.

Per te è un gran momento.

“Sono contento, è un sogno per me stare in una grande squadra. Cerco di migliorare ogni giorno, vuol dire che sto facendo bene. Devo continuare così, con continuità”.