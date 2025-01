Lautaro Martinez: “Sono di fiducioso che faremo una grande gara. Affrontare il Milan ci carica di più”

Ai microfoni di Inter TV ha parlato il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. Queste le sue parole:

“Il derby è sempre importante e sono sempre tutti diversi dagli altri. La partita che affronteremo domani è importante, è una finale di Supercoppa, il primo trofeo dell’anno. Quindi dobbiamo preparare bene la gara, preparare bene la testa perché affronteremo una squadra forte che ha cambiato aria e allenatore. Sono fiducioso: la prepareremo bene e faremo una grande gara”, ha detto il capitano dell’Inter ai canali ufficiali del club”.

Avete visto il Milan di Conceicao? Cosa ne pensi? “Hanno fatto le cose un po’ simili a quelle che facevano con l’allenatore di prima. Forse perché hanno avuto poco tempo, non so… Adesso in questo giorno e mezzo che abbiamo continueremo a preparare la gara, guarderemo quello che fa il Milan, anche se li conosciamo tutti i loro giocatori, le loro individualità e come giocano come squadra. Dovremo essere bravi noi e pensare a noi, dobbiamo fare una grande lavoro perché affrontiamo una grande squadra”.

Vi carica di più affrontare il Milan? “Sì, sicuramente sì perché, come hai detto, abbiamo perso la partita di campionato contro di loro e il ricordo che ho di quella partita è che non siamo stati noi, non siamo stati squadra e non siamo stati bravi nelle distanze, abbiamo fatto poche cose buone e domani dovremo essere bravi a togliere spazio al Milan perché quando hanno spazio sono pericolosi, e fare la nostra gara con tanto possesso palla come facciamo in tutte le gare ed essere protagonisti. Dovremo avere la mente fredda perché sarà una finale con in palio il primo trofeo che vogliamo portare a casa”.

Foto: Instagram Inter