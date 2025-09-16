Lautaro Martinez si ferma, problemi alla schiena. L’attaccante salta la rifinitura pre-Ajax, ma parte per Amsterdam

16/09/2025 | 11:31:05

Lautaro Martinez si ferma, l’attaccante argentino questa mattina si è allenato in palestra. Il Toro frenato da un problema alla schiena e questa mattina, non si è allenato con il resto dei suoi compagni. L’argentino sarà comunque convocato per la sfida contro gli olandesi, con Chivu che valuterà le sue condizioni per la partita di domani sera contro l’Ajax che segnerà il debutto in Champions dei nerazzurri in questa stagione.

foto: Instagram Inter