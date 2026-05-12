Lautaro Martinez: “Sarà una partita diversa da sabato, ma vogliamo un’altra coppa. Con Chivu sono cresciuto”

12/05/2026 | 19:53:48

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia: “Sicuramente ci aspettiamo una partita diversa da sabato, noi dobbiamo essere pronti per quello che ci aspetta domani sera. Ci saranno anche i tifosi della Lazio, sarà un valore aggiunto per loro. La fame di vincere trofei c’è sempre, tutte le competizioni si vogliono vincere. Oggi abbiamo la possibilità di giocare un’altra finale, da due anni non riuscivamo ad arrivare qui. Domani avremo la possibilità di portare la coppa a casa. Il doblete è una statistica, una cosa successa una sola volta, ma la nostra testa è solo su questa coppa. Sono orgoglioso dei compagni, ma anche di quello che avevamo fatto prima. I risultati non arrivavano ma non perché non c’ero io, un calo può arrivare ogni anno e siamo usciti nel modo corretto da quel periodo. Abbiamo conquistato lo scudetto, ora vogliamo il secondo titolo. I confronti ci sono sempre, in una squadra di calcio ci sono 25 teste diverse. Chi ha vissuto spogliatoi importanti come il mister capisce cosa serve. Ci siamo messi a lavorare insieme, ha portato energie, leadership. Ha una personalità forte, ci fa sorridere, ma anche lavorare bene e in tranquillità. La parola d’ordine all’Inter è vincere. Chivu? Sono cresciuto tanto e sono contento, anche se il problema al polpaccio mi ha fermato un po’. Mi sono ritrovato, sono contento della stagione fatta e sono felice del mister, perché conosce bene il mondo Inter e magari quando è arrivato c’erano tanti dubbi su di lui, ma lui ha messo le cose in chiaro. Lo abbiamo seguito e per noi è una cosa molto bella è importante”.

foto x inter