Lautaro Martinez: “Rinnovo? Ero sicuro di trovare l’accordo con l’Inter. Ora siamo a un passo dagli ottavi”

Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk: “Vuol dire tanto essere a un passo dagli ottavi. Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, contro una squadra che si difende bene. Abbiamo fatto un’ottima partita, era troppo importante per noi”.

Questa è la migliore Inter?

“Speriamo di andare sempre più in alto, con il Napoli è stato difficile, era importante per noi e anche oggi dovevamo vincere per passare il turno. Lo abbiamo fatto e siamo contenti”.

Come ci si sente dopo aver firmato il rinnovo?

“Sono molto contento del nuovo accordo con la società. Ero sicuro che si sarebbe trovato, io e la mia famiglia siamo contenti di rimanere all’Inter. La società ha fiducia in me ed è importante. Oggi sono felice di aver aiutato la squadra a vincere”.