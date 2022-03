Lautaro Martinez positivo al Covid. Salta gli impegni con la Nazionale argentina

Lautaro Martinez è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la Federazione argentina che ha comunicato che l’attaccante dell‘Inter non prenderà parte alle partite di qualificazione a Qatar 2022 e resterà dunque in Italia in attesa di negativizzarsi.

#SelecciónMayor Lisandro Martínez, con una lesión muscular en isquiotibiales de su pierna izquierda y Lautaro Martínez, positivo de Covid 19, serán baja para esta doble fecha de eliminatorias. pic.twitter.com/tZZ4bDah9V — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 21, 2022

Foto: Twitter Inter