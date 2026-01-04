Lautaro Martinez: “Partita riuscita alla grande. Il dito fa male, si fa una fasciatura e si va avanti”

04/01/2026 | 23:20:04

Lautaro Martinez ha parlato a Dazn dopo Inter-Bologna: “Ho detto prima della gara: oggi avevamo preparato un piano riuscito alla grande. Siamo partiti bene, con tanta pressione e abbiamo messo in difficoltà il Bologna anche sulle seconde palle. Così sono arrivati i gol. Questi tre punti sono molto importanti. Il dito? Fa male, ma si fa una fasciatura e si va avanti. Conta aver vinto, vado a casa contento. Thuram? Sono contento per lui e per tutti i compagni che ogni giorno lavorano per portare l’Inter in alto”.

