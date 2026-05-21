Lautaro Martinez MVP del mese di maggio della Serie A. De Siervo: “Un top player a livello mondiale”

21/05/2026 | 22:10:03

Lautaro Martinez è stato insignito quest’oggi dalla Lega Serie A con la nomina di miglior giocatore del mese di maggio (la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter, in programma sabato alle ore 18.00). I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore l’attaccante nerazzurro, che ha superato campioni del calibro di Laurientè (Sassuolo), Malen (Roma), Noslin (Lazio), Okoye (Udinese), Vlahovic (Juventus). quest’oggi dalla Lega Serie A.

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“In una stagione trionfale per l’Inter Lautaro Martinez si è consacrato definitivamente come punto di riferimento tecnico e vero capitano – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Nonostante un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per otto partite, il centravanti della nazionale argentina campione del mondo è stato fondamentale con gol pesanti, decisivi per la conquista dello scudetto, confermandosi anche nel mese di maggio con una rete e due assist. Fiuto del gol, capacità di fare da raccordo al gioco offensivo della squadra, grinta e carisma fanno di Lautaro Martinez un attaccante formidabile e un assoluto Top Player a livello mondiale”.

Foto: X Inter