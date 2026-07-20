Lautaro Martinez: “Mi sarebbe piaciuto aiutare la squadra in campo, sono orgoglioso di essere argentino”

20/07/2026 | 21:31:57

Lautaro Martinez ha commentato sui social la finale dei Mondiali persa: “Ci abbiamo provato. Per il secondo Mondiale consecutivo siamo arrivati a una finale, ma questa volta non è andata come speravamo. Sono immensamente orgoglioso di essere argentino. Mi sarebbe piaciuto poter aiutare la squadra ieri anche in campo, ma va bene così. Grazie a tutte le persone che ci hanno accompagnato durante tutto questo Mondiale, percorrendo chilometri e chilometri per starci vicine, e grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto da ogni angolo del nostro Paese”.

foto x argentina