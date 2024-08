Lautaro Martinez, messaggio ai tifosi: “Continuiamo con la preparazione per arrivare al meglio all’inizio del campionato”

Lautaro Martinez, tornato da poco ad allenarsi con il gruppo dopo le meritate vacanze per la vittoria della Coppa America con la sua Argentina, sta scaldando i motori in vista dell’inizio della prossima stagione, che per i nerazzurri partirà il 17 agosto contro il Genoa a Marassi. Il capitano dell’Inter ha voluto mandare un messaggio via social ai tifosi: “Continuiamo con la preparazione per giungere all’inizio del campionato nella migliore condizione”.

Foto: instagram Lautaro