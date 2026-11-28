Lautaro Martinez: “Infortunio? Ho fatto un errore. Voglio portare altri trofei all’Inter”

28/11/2026 | 23:16:59

Le parole di Lautaro Martinez a Dazn: “I rigori li sceglie Thuram? Tanto io sono l’ultimo nella lista (ride, ndr). Sono contento di essere tornato, di essere tornato in questa maniera, sono stati 46 giorni in cui ho lavorato tantissimo. Volevo rientrare il prima possibile, ma è stato un infortunio in cui ho fatto un’errore, una cazzata io e quindi sono stato tranquillo, questi erano i tempi. La cosa più importante è che l’Inter vinca, sono contento oggi di aver aiutato i miei compagni. Obiettivo? Mi sono messo in testa di continuare a portare trofei all’Inter, questa è la cosa che mi fa dormire tranquillo. Se segno vuol dire che sto aiutando la squadra, se non segno devo fare altro. Crescita di Thuram? Sono d’accordo e sono contento di questa cosa. Poi si è fatto male anche Bonny che ha dato una grandissima mano quando non c’ero. La cosa più importante in questo gruppo è che chi gioca dà il 100%, in questo periodo che non sono stato a disposizione il lavoro che hanno fatto è fantastico, sono contento per pio, Marcus, Bonny spero ritorni il prima possibile. Stiamo facendo bene, ma possiamo sempre migliorare”.

foto x inter