Lautaro Martinez in lacrime: “Sognavo questo gol da quando mio papà mi regalò i primi scarpini”

15/07/2026 | 23:38:27

Lautaro Martinez ha parlato in lacrime nel post partita dopo il gol che ha regalato la finale all’Argentina: “Dalla prima volta che i miei genitori mi hanno comprato gli scarpini da calcio ho sognato un momento del genere. Mi sto godendo tutto questo, mi sto godendo la vita. Anche Enzo Fernandez ha segnato un gol fantastico. Questa squadra continua a dimostrare di che pasta è fatta”.

foto x argentina